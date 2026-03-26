Meta mempunyai sekitar 79,000 pekerja di serata dunia pada awal 2026. - Foto REUTERS

Meta mempunyai sekitar 79,000 pekerja di serata dunia pada awal 2026. - Foto REUTERS

DENVER: Meta Platforms membuang beberapa ratus pekerjaan sebagai sebahagian langkah penyusunan semula yang menjejas beberapa pasukan dalam syarikat, termasuk divisyen jualan, pengambilan pekerja dan perkakasan Reality Labs.

Pemberhentian ini akan menjejas pekerja di Amerika Syarikat dan pasaran antarabangsa lain, menurut sumber yang mengetahui perkara tersebut.

Sebahagian pekerja yang terjejas akan ditawarkan jawatan lain atau peluang berpindah ke lokasi lain supaya dapat terus kekal dalam syarikat, jelas sumber berkenaan.

Sesetengah ahli divisyen Reality Labs Meta diminta bekerja dari rumah pada 25 Mac sebagai persediaan untuk langkah pemberhentian tersebut, menurut dua sumber yang mengetahui tentang pengumuman itu.

“Pasukan di Meta kerap menjalankan penyusunan semula atau melaksanakan perubahan bagi memastikan mereka berada dalam kedudukan terbaik dalam mencapai matlamat mereka,” kata jurucakap Meta dalam satu kenyataan.

“Jika ada kesempatan, kami sedang mencari peluang lain untuk pekerja, yang pekerjaan mereka mungkin terjejas,” tambah beliau.

Langkah pemberhentian ini akan menjejas kurang daripada 1,000 pekerja secara keseluruhan, menurut sumber yang mengetahui perkara tersebut.

Meta mempunyai sekitar 79,000 pekerja di serata dunia pada awal 2026.

Meta merupakan antara syarikat teknologi yang paling giat berbelanja dalam teknologi kecerdasan buatan (AI).

Syarikat itu mengunjurkan perbelanjaan modal tertinggi pada 2026, iaitu sehingga AS$135 bilion ($173 bilion).

Ketua Eksekutif Meta, Encik Mark Zuckerberg, berkata syarikat itu akan membelanjakan AS$600 bilion untuk projek prasarana di Amerika menjelang 2028.

Sebelum ini, Encik Zuckerberg membincangkan bagaimana AI akan mengubah aliran kerja syarikat, dan jurutera di syarikat itu sudah pun menggunakan ejen AI untuk membantu dalam pengekodan dan projek lain.

Ejen AI merupakan sistem AI yang boleh melakukan tugas secara bebas bagi pihak pengguna.

Meta sebelum ini telah mengurangkan bilangan pekerjanya pada 2026.

Reality Labs – bahagian dalaman Meta yang membangunkan perkakasan canggih seperti kaca mata AI dan set kepala realiti maya (VR) – telah memberhentikan lebih 1,000 pekerja pada Januari.