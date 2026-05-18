Wadah sehenti baru bagi syarikat S’pura raih nasihat, alat pembiayaan
Inisiatif SBF, EnterpriseSG turut perkasa keupayaan kewangan SME menerusi latihan berasas AI bagi pacu pertumbuhan perniagaan
May 18, 2026 | 5:45 PM
Menteri Negara Kanan (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Cik Low Yen Ling, berucap di majlis pelancaran Pusat Penasihat Pembiayaan Perusahaan (Cefa) yang diadakan di The Fullerton Hotel Singapore pada 18 Mei. - Foto ST
Syarikat di Singapura kini mempunyai platform sehenti untuk mendapatkan perkhidmatan nasihat kewangan dan mengakses rakan pembiayaan bagi mengumpul modal untuk pertumbuhan perniagaan, susulan pelancaran Pusat Penasihat Pembiayaan Perusahaan (Cefa) pada 18 Mei.
Pusat itu, yang kali pertama diumumkan pada Julai 2025, merupakan inisiatif bersama oleh Persekutuan Perniagaan Singapura (SBF) dan Enterprise Singapore (EnterpriseSG).
