LAGU cinta yang membawa sepasang kekasih terbang ke dunia baru, A Whole New World, kekal menjadi antara tarikan utama filem fantasi muzikal Aladdin.

Antara liriknya yang melekat di fikiran penulis berbunyi begini: "A whole new world, a new fantastic point of view...No one to tell us no...or where to go...or say we're only dreaming..."