TEMUI IDOLA: Awi Rafael (kanan) bersyukur dapat jadikan 2020 sebagai tahun menebar idea kreatif setelah berpeluang merakam dua lagu pencetus inspirasi dendangan asal kumpulan Dishwalla, 'Every Little Thing' dan 'Angels or Devils', bersama idolanya, J.R. Richards (kiri) yang juga merupakan vokalis Dishwalla. - Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA