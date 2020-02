TEBAR SAYAP VOKAL: Jika tiga tahun lalu, Syah Riszuan Huslan, memikat perhatian pengadil antarabangsa Asia's Got Talent, kini beliau kuasai peraduan adu bakat sedunia, We Sing POP!, American Protege pula. Beliau diundang ke Carnegie Hall di New York bagi konsert 14 Jun ini. - Foto INSTAGRAM SYAH RISZUAN HUSLAN