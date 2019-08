Sebelum ini, dua filem Hollywood dengan kehadiran watak berketurunan India - 'Bend It Like Beckham' dan 'Slumdog Millionaire' - mendapat sambutan menggalakkan di peringkat antarabangsa. Ia mencerminkan perjuangan dan kesungguhan kumpulan minoriti dalam masyarakat majoriti kulit putih dalam mencatat kejayaan peribadi bagi bidang yang dicintai. Bulan ini, dua lagi filem Hollywood menyentuh tentang pertarungan emosi watak berketurunan India dan Pakistan di Eropah. Persamaan kedua-dua filem itu adalah ia tercetus daripada inspirasi pemuzik terbilang dunia. Jika 'Yesterday' diilhamkan daripada kerja seni The Beatles, 'Blinded By The Light' pula bersandarkan lagu Bruce Springsteen. Wartawan HARYANI ISMAIL (haryani@sph.com.sg) melaporkan.

SEBUT tentang semalam, tidak semua yang ingin mengenangnya sebagai cebisan nostalgia manis.

