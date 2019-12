- Ketua kumpulan Whitesnake, David Coverdale, mencipta lagu Here I Go Again di Portugal.

- Walaupun secara dasar, ia adalah lagu pencetus inspirasi tentang berdepan dengan cabaran hidup, ia sebenarnya mengisahkan tentang putus cinta dan kesunyian yang kemudian dirasakan.

Log masuk untuk terus membaca Pakej Tablet BH yang BARU Dapatkan tablet Samsung (bernilai $398) percuma dengan langganan 2 tahun Hanya $19.90* sebulan