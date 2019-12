PENIUP saksofon terkenal dari Amerika Syarikat, Kenny G (gambar kanan), akan kembali ke Singapura untuk tampil membuat persembahan di Teater Sands, Marina Bay Sands (MBS) pada 18 Februari tahun depan.

Dikenali dengan lagu-lagu seperti Songbird (1987), Forever In Love (1993) dan The Moment (1996), pemuzik popular jazz ini kali terakhir tampil di kota Singa ini semasa muncul di The Star Theatre pada penghujung 2018.

