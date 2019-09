DI ZAMAN kegemilangan dan kepopularan kum pulan gitar rancak (kugiran) dalam akhir 1960-an hingga 1980-an, nama-nama seperti Impian Bateks, Black Dog Bone (BDB), The Siglap Five, Les Kafilas, the Mods dan banyak lagi tidak dapat dipisahkan daripada Pop Yeh Yeh.

Kugiran-kugiran ini menjadi hiburan utama mereka, sama ada secara live ataupun melalui corong radio.

