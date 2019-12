SUARA nyaring penyanyi band legenda Black Dog Bone (BDB), Jatt Ali, berkumandang setiap munculnya Lebaran dengan Cahaya Aidilfitri.

Tatkala mendengar lagu balada Leo Sayer, When I Need You, teringat pula versi BDB, Bila Rindu, yang didendangkan Jatt penuh syahdu.

Log masuk untuk terus membaca Pakej Tablet BH yang BARU Dapatkan tablet Samsung (bernilai $398) percuma dengan langganan 2 tahun Hanya $19.90* sebulan