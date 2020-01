- Gitaris kumpulan Foreigner, Mick Jones, menghasilkan lagu balada cinta 'hit', I Want To Know What Love Is, setelah melalui banyak kegagalan cinta. Di kala itu, beliau masih mencari sesuatu yang menyejukkan hatinya.

- Jones memberitahu laman Songfacts beliau menggunakan khidmat koir gospel sehingga lagu ini kedengaran seperti lagu spiritual yang menyentuh jiwa.

