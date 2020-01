- Lagu runut bunyi filem Mahogany (Do You Know Where You're Going To) dendangan Diana Ross mula dimainkan di corong radio sekitar 1975. Ia sesuai dengan jalan cerita filem ini tentang Tracy Chambers, wanita merendah hati yang akhirnya menjadi model fesyen glamor menggunakan nama pentas 'Mahogany'. Filem ini diarah Berry Gordy Jr, yang juga rakan sekerja Ross dan Ketua Motown Records.

- Menurut laman Songfacts, lagu ini tidak dicipta khusus buat filem Mahogany. Sebaliknya, penggubah lagu Gerry Goffind dan Michael Masser menghasilkan lagu ini pada 1973 buat Thelma Houston merakamkannya. Sayangnya, versi itu tidak dapat diterbitkan kepada awam. Ia hanya muncul dalam klip video di YouTube.

