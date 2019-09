PASANGAN SERASI: Shawn Mendes dan Camelia Cabello berjaya membuktikan kehebatan mereka menerusi lagu 'Senorita'. Duet antara kededua penyanyi ini menerusi lagu I Know What You Did Last Summer tiga tahun lalu sahaja telah membuktikan bahawa gabungan kedua penyanyi ini memang sangat hebat. - Foto REUTERS