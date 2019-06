LAGU-LAGU malar segar diva pop antarabangsa Madonna seperti Material Girl, True Blue, La Isla Bonita, This Used To Be My Playground dan You'll See kekal sebagai nostalgia zaman muda atau tempoh persekolahan peminatnya.

Pada usia 60 tahun, Ratu Pop yang nama sebenarnya, Madonna Louise Cicccone, masih kekal bertenaga bagi menjana album studio ke-14 beliau, Madame X.