- PENYANYI bersuara lantang, Mariah Carey, merekodkan sejarahnya sendiri apabila muncul sebagai penyanyi pertama menduduki tempat pertama carta Billboard Top 100 dalam empat dekad berasingan.

- Lagu All I Want For Christmas Is You ternyata membawa tuah buat penyanyi berusia 50 tahun itu apabila single berkenaan berada pada tangga teratas pada tahun 1990, 2000, 2010 dan 2020.

