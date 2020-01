EILISH MENANTI ALBUM BARU DAN DOKUMENTARI

- Penyanyi dan penggubah lagu Amerika, Billie Eilish, 18 tahun, dicalonkan bagi enam Anugerah Grammy. Pencalonannya adalah bagi lagu Bad Guy dan album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Log masuk untuk terus membaca Pakej Tablet BH yang BARU Dapatkan tablet Samsung (bernilai $398) percuma dengan langganan 2 tahun Hanya $19.90* sebulan