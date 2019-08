MENGHIBURKAN: Filem 'Jumanji: The Next Level', 'Maleficent: Mistress of Evil' (atas) dan 'Trouble' antara beberapa filem yang pasti menarik tumpuan golongan muda. Malah filem 'Trouble' sudah pun berada di pawagam pada 15 Ogos. - Foto THE WALT DISNEY COMPANY