LEBIH 600 bekas pelajar Sekolah Menengah Tun Seri Lanang (TSL) dan Sekolah Menengah Sang Nila Utama (SNU) akan berganding bahu mengadakan satu pertemuan besarbesaran sempena pelancaran buku mengenai sekolah tersebut dalam acara yang akan berlangsung pada 3 November ini.

Buku yang diberi tajuk Sang Nila Utama and Tun Seri Lanang: Singapore's Last Malay School akan dilancarkan di Hotel Orchard dalam majlis yang diberi nama The Grand Reunion - The Next Chapter.