Seni berbilang disiplin dari wanita buat wanita - inilah yang diusahakan kumpulan teater setempat, Theatreworks, sebagai misi memperkasa kaum Hawa. Pesta mini N.O.W atau Not Ordinary Work berlangsung dari 10 Julai hingga 28 Julai di 72-13 Home of Theatreworks di sekitar Mohamed Sultan Road. Beberapa penggiat seni Melayu bakal menjayakan pesta itu menerusi acara seperti tayangan filem, persembahan lawak jenaka dan pameran seni diselaraskan secara menyeluruh oleh pelakon dan penerbit teater veteran, Cik Noorlinah Mohamed. Wartawan HARYANI ISMAIL (haryani@sph.com.sg) melaporkan.

SEPANJANG empat dekad kehidupannya, penggiat seni Cik Dahlia Osman bergelut dengan masalah penghadaman maklumat yang tidak disedari merupakan gejala disleksia.