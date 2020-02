GABUNGAN SENIMAN: Sementara Sriwana menjadi penerbit acara anjuran MAEC Persatuan Rakyat (PA) dan MAEC Kelab Masyarakat Tampines Central. Acara Mesra Berzapin turut dijayakan oleh gabungan penari dan pemuzik dari SG Oudist, Artiste Seni Budaya, Azpirasi, Era Dance Theatre Ltd, Kirana Seni, Perkumpulan Seni Singapura dan Sri Warisan Som Said Performing Arts Ltd. - Foto SRIWANA