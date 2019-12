SEMANGAT juang vokalis Roxette, Marie Frederiksson, tatkala bertarung dengan penyakit barah otak selama 17 tahun, menjadi bekalan inspirasi buat penyanyi rok tempatan, Nana Karia.

Sebak di hatinya mendengar pemergian Frederiksson, 61 tahun, kelmarin yang popular dengan lagu balada cinta seperti Listen To Your Heart, It Must Have Been Love dan Spending My Time.

