TIDAK PUDAR: Penggerak Nadi Singapura (dari kiri) Encik Yaziz Hassan dan Encik Riduan Zalani beralih dari menyajikan muzikal gah, Fatih - The Prince and The Drum kepada persembahan tentang Kampong Berani di pesta seni Aliwal Arts Night Crawl Sabtu ini. - Foto BH oleh HARYANI ISMAIL