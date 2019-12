HARGAI PELUANG BIMBING BAKAT MUDA: Menerusi program 'The Great Singapore Replay', Idola Singapura (Musim Ketiga), Sezairi Sezali (tiga dari kanan), menghargai peluang memberi panduan penerbitan, gubahan, penulisan dan pemasaran lagu kepada bakat muda yang terdiri daripada (dari kiri) Leonard Goh, Aeriqah Li'An Chang, Mohamed Nor Hisham, Andy Chong dan Muhammad Fareez Hedir Shah Fazally. Goh, Nor, Chong dan Fareez adalah anggota kumpulan Fingerfunk. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA