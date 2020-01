'SUPERMAN' CILIK KEMBALI DALAM 'MAN OF STEEL'

- Apabila kapal angkasa Superman mendarat ke bumi, pasangan suami isteri The Kents terkejut apabila seorang anak kecil ditemui dalam kapal angkasa itu.

- Menurut laman Wizard World, watak si kecil yang ketika itu berusia tiga tahun dibawakan oleh pelakon Canada, Aaron Smolinski, kini 45 tahun.

- Smolinksi kemudian membawa watak sebagai Clark Kent semasa kecil bagi babak imbasan filem 'Superman II' dan 'Superman III'.

- Beliau menjayakan beberapa iklan televisyen sebelum berhenti berlakon bagi menjadi ahli gimnastik yang mewakili sekolahnya.

- Namun, pada tahun 1990-an, Smolinksi, bapa dua anak kini, kembali berlakon dalam drama televisyen 'Honey, I Shrunk The Kids: The TV Show' serta telefilem 'Don't Look Down'.

- Kali terakhir beliau berlakon adalah sebagai pegawai komunikasi dalam filem susulan 'Superman', 'Man of Steel' pada 2013.

Log masuk untuk terus membaca Pakej Tablet BH yang BARU Dapatkan tablet Samsung (bernilai $398) percuma dengan langganan 2 tahun Hanya $19.90* sebulan