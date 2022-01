8 lagu popular di carta, Berita Gaya Hidup - BeritaHarian.sg

Filem animasi Disney, Encanto, telah menghasilkan sebuah lagi muzik hit dengan 'We Don't Talk About Bruno' bertakhta di carta muzik seluruh dunia. Kejayaan lagu daripada filem yang diterbitkan pada 2021 itu telah mendorong peminat muzik membandingkannya dengan lagu tema filem animasi 'Frozen', yang juga dihasilkan Disney, Let It Go. Dalam pada itu, penyanyi sensasi Adele terus popular dengan album terbarunya, '30', telah melancarkan video muzik bagi lagu 'single'nya, 'Oh My God', manakala 'single' daripada, Ye, yang sebelum ini dikenali sebagai Kanye West, mendapat perhatian menerusi lagu hasil gandingannya dengan seorang lagi 'rapper', The Game. Lagu tersebut dikatakan disasarkan kepada isterinya, Kim Kardashian, dengan pasangan itu di ambang perceraian. Berikut lapan lagu pilihan yang boleh anda nikmati di wadah penstriman Spotify, Apple Music dan Bandcamp.

POP ​