SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Anak Pak Zubir kenang didikan ‘bapak’ dalam kehidupan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gaya Hidup
Pengguna Berdaftar

Anak Pak Zubir kenang didikan ‘bapak’ dalam kehidupan

Pak Zubir ajar erti disiplin, tekun buru ilmu tanpa lelah
Zubir SaidpenulislaguMajulah Singapura
Jan 25, 2026 | 5:30 AM

Anak Pak Zubir kenang didikan ‘bapak’ dalam kehidupan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Encik Sujono Zubir adalah satu-satunya anak Allahyarham Pak Zubir Said yang mengikut jejak langkahnya menceburi bidang muzik.
Encik Sujono Zubir adalah satu-satunya anak Allahyarham Pak Zubir Said yang mengikut jejak langkahnya menceburi bidang muzik. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Darah seni dan cinta pada muzik mengalir deras dalam diri Encik Sujono Zubir memandangkan bapanya, Allahyarham Zubir Said, merupakan tokoh ikonik Singapura yang mencipta lagu kebangsaan negara ini, Majulah Singapura.

Anehnya, sewaktu berhimpun beramai-ramai dengan rakan sekolahnya untuk menyanyikan lagu berkenaan yang kadangkala disebut orang sebagai lagu Mari Kita (persis dua frasa pertama lagu berkenaan) sambil berdiri tegak setiap pagi, Encik Sujono, kini 69 tahun, tidak menyedari lagu perlambangan semangat perjuangan anak watan itu dicipta bapanya.

Laporan berkaitan
Penghasil runut bunyi ‘Star Wars’, ‘Harry Potter’ terima anugerah Zubir SaidDec 16, 2025 | 2:52 PM
Rakaman lagu kebangsaan Singapura diperbaharui sempena ulang tahun ke-60 lambang negaraJul 25, 2024 | 1:54 PM
Zubir SaidpenulislaguMajulah Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg