Darah seni dan cinta pada muzik mengalir deras dalam diri Encik Sujono Zubir memandangkan bapanya, Allahyarham Zubir Said, merupakan tokoh ikonik Singapura yang mencipta lagu kebangsaan negara ini, Majulah Singapura.

Anehnya, sewaktu berhimpun beramai-ramai dengan rakan sekolahnya untuk menyanyikan lagu berkenaan yang kadangkala disebut orang sebagai lagu Mari Kita (persis dua frasa pertama lagu berkenaan) sambil berdiri tegak setiap pagi, Encik Sujono, kini 69 tahun, tidak menyedari lagu perlambangan semangat perjuangan anak watan itu dicipta bapanya.