SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

‘Rumah terbuka’ Pesta Raya 2026, sajikan temasya seni penuh warna

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hiburan
Pengguna Berdaftar

‘Rumah terbuka’ Pesta Raya 2026, sajikan temasya seni penuh warna

Naskhah filem ‘La Luna’ dibawa ke pentas, Datuk Zainal Abidin rai 50 tahun dalam industri muzik
pesta rayaPesta Raya EsplanadeEsplanade
Feb 12, 2026 | 3:05 PM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

‘Rumah terbuka’ Pesta Raya 2026, sajikan temasya seni penuh warna

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
teater ekamatra, la luna, esplanade
Kumpulan teater mapan, Teater Ekamatra, ditugaskan Esplanade untuk mengadaptasikan naskhah filem ‘La Luna’ arahan M Raihan Halim, ke pentas sempena Pesta Raya 2026. - Foto ESPLANADE – TEATER DI PESISIRAN

Siapa sangka hanya dengan sehelai pakaian dalam, suasana sunyi sebuah kampung boleh bertukar menjadi riuh-rendah?

Bayangkan keberanian serta kekecohan yang pernah dipaparkan dalam filem La Luna (2023), arahan M Raihan Halim, di layar lebar itu kini diterjemahkan ke pentas teater, di mana setiap pergolakan emosi dan konflik dapat disaksikan secara langsung di depan mata.

Laporan berkaitan
Dalifah Shahril sahut cabaran bawa berbilang watak dalam pementasanAug 29, 2025 | 5:27 PM
Noh Salleh curah kisah hati ke hati May 7, 2025 | 4:43 PM
pesta rayaPesta Raya EsplanadeEsplanade
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg