Siti Nurhaliza babit dalam kemalangan di KL
Dikejarkan ke sebuah hospital, alami lebam dan bengkak pada kaki
Apr 16, 2026 | 6:15 PM
Datuk Seri Siti Nurhaliza mengalami lebam dan bengkak pada kaki, selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan di Kilometer 14.2 Lebuhraya Maju (MEX) dekat Seri Kembangan pada 16 April. - Foto HARIAN METRO
KUALA LUMPUR: Datuk Seri Siti Nurhaliza dikejarkan ke sebuah hospital akibat mengalami lebam dan bengkak pada kaki, selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan di Kilometer 14.2 Lebuhraya Maju (MEX) dekat Seri Kembangan pada 16 April.
Kejadian berkenaan berlaku selepas kereta dinaiki penyanyi itu dalam perjalanan pulang ke ibu negara, selepas mengadakan persembahan di RedQ AirAsia di Sepang, lapor Harian Metro.
