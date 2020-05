YUNA BANGGA WAJAH DI PAPAN IKLAN NEW YORK BUAT KALI KEDUA

- Buat kali kedua, wajah ayu penyanyi Malaysia yang sudah menembusi pasaran antarabangsa, Yuna, terpampang pada papan iklan di tengah-tengah kota metropolitan New York, Amerika Syarikat.

- Yuna yang nama sebenarnya, Yunalis Zarai, 34 tahun, meluahkan rasa bangga kerana dipilih aplikasi Spotify bagi mewakili masyarakat Asia menerusi Kempen Bulan Warisan Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik.

- "Tengok! Wajah saya di seluruh New York! Ia bersempena menyambut Bulan Warisan Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik bersama Spotify," tulis Yuna di Instagram.

- Bagaimanapun, Yuna tidak berada di New York bagi melihat sendiri papan iklan dengan wajahnya itu. Beliau hanya berbangga dipilih Spotify.

- Beliau kemudian menambah pencapaiannya selama ini adalah berkat doa ibunya.

- "Anda dapat sesuatu dan anda akan kehilangan sesuatu yang lain tapi selalu bersikap baik dan adil biarpun orang lakukan sesuatu yang salah terhadap anda," kata Yuna lagi.

- Sebelum ini, pada Julai tahun lalu, wajah Yuna pernah menghiasi sebuah papan iklan di Times Square, New York, Amerika Syarikat, sempena pelancaran album antarabangsanya yang keempat.

