WALAUPUN Korea Selatan adalah negara kecil dengan 51.3 juta penduduk, tidak diduga ia mampu mencetus satu revolusi hiburan yang menguasai dunia menerusi muzik pop Korea atau K-Pop.

Tahun lalu sahaja, tiket bagi konsert kumpulan BTS di Stadium Wembley, London (yang boleh menampung seramai 90,000 orang), habis dijual secepat tempoh 90 minit, lapor laman CNN.

Di laman YouTube pula, jumlah tontonan bagi klip video Kill This Love oleh kumpulan Blackpink pula berjaya melepasi 56 juta dalam masa sehari.

Ini merupakan pencapaian cukup luar biasa dan merupakan fenomena sedunia memandangkan sedekad yang lalu K-pop dianggap asing.

Dengan K-Pop menjadi salah satu eksport terbesar Korea Selatan - BTS sahaja menyumbang sebanyak AS$4.65 bilion atau $6.6 bilion kepada Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP) negara itu - syarikat hiburan giat mendapatkan khidmat penggubah dan penerbit lagu terbaik supaya dapat terus menjana lagu 'hit'.

Jangan terkejut kalau dikatakan kebanyakan daripada mereka berasal dari Amerika Syarikat.

Meskipun penerbit dan penggubah lagu Amerika itu telah bekerjasama dengan artis terkenal seperti Bruno Mars dan Justin Bieber, kebanyakannya menganggap bahawa K-pop adalah langkah penyelamat bagi mereka yang mengalami cabaran menyara hidup dengan hanya tertumpu pada pasaran muzik Barat.

''Dalam industri muzik kini, payah mencapai puncak jaya dan lebih sukar juga kehidupan kami apabila berada di tahap paling rendah.

''Lantaran itu, sukar bagi kami untuk terus bertahan dalam industri muzik masa kini,'' kata Jonathan Yip daripada pasukan penerbitan dan gubahan lagu, The Stereo- Types.

Menurutnya lagi, jika tidak kerana peluang menjelajah ke Korea Selatan dan merebut projek keemasan, sudah banyak kali dirinya dan teman-teman mungkin mengundurkan diri.

Kini, peminat K-Pop dapat menikmati lagu 'hit' Taeyang, Eyes, Nose, Lips dan lagu terkini BTS, ON, hasil buah fikiran kumpulan penerbitan dan pencipta lagu dari Amerika.

Siapakah antara penerbit dan penggubah lagu Amerika ini yang merupakan nama besar K-Pop kini?

Pertama ialah The Stereotypes yang dianggotai Jonathan Yip, Ray Romulus, Jeremy Reeves dan Charm.

Mereka merupakan antara kumpulan penerbit muzik asal Los Angeles yang terbesar di dunia. Lagu terkenal seperti Somebody to Love (Justin Bieber) dan Beg For It (Chris Brown) merupakan antara hasil kerja mereka.\

Dua Anugerah Grammy turut dimenangi pada 2018 bagi lagu That's What I Like (Bruno Mars). Mereka juga berperanan memperkenalkan bakat Asia ke dalam persada muzik Amerika menerusi lagu Girls on the Dance Floor oleh kumpulan Far East Movement pada 2008.

Dalam tempoh mereka terasa diri mereka kecundang dek pasaran muzik Barat yang sengit saingannya, mereka ditawarkan peluang menyelami dunia K-Pop oleh firma SM Entertainment.

''Kami telah memperdengarkan beberapa hasil ciptaan muzik K-Pop kami. Dua lagu diterima dengan salah satunya merupakan lagu XYZ oleh Girls' Generation,'' kata Yip.

Setiba di Korea Selatan, mereka kemudian menerbitkan lebih 20 lagu setiap minggu. Justeru, K-pop telah memberi peluang kepada mereka agar menjadi lebih kreatif lagi dengan kaedah berbeza berbanding persada muzik Barat.

Kumpulan penerbitan kedua yang menjana banyak lagu 'hit' buat pasaran K-Pop terdiri daripada Melanie Fontana dan Lindgren yang telah menghasilkan lagulagu terkenal, Boy With Luv, ON dan Euphoria oleh kumpulan BTS.

Fontana meraih kejayaan pertamanya dalam dunia penerbitan setelah mencipta lagu Home This Christmas buat Justin Bieber.

Pada 2013, beliau beralih pada usaha menghasilkan irama K-pop menerusi lagu Stay Girls yang dipopularkan Girls' Generation.

Rezeki Fontana dan Lindgren pula berubah setelah mencipta Euphoria bagi Jungkook, anggota kumpulan BTS.

''Kalau bukan kerana lagu ini, saya rasa kami tidak akan berada pada tahap kejayaan kami sekarang,'' kata Fontana lagi.

Pengorak trend muzik K-Pop ketiga dari Amerika yang merupakan insan penting di sebalik kejayaan Blackpink pula adalah Bekuh BOOM.

Penggubah lagu berusia 25 tahun itu memulakan kerjayanya dalam dunia K-pop setelah mencipta lagu pembuka tirai kejayaan Blackpink, Boombayah, yang sepatutnya bertajuk, Boombayay, kata beliau.

Lagu selanjutnya, Kill This Love, oleh Blackpink juga merupakan kejayaan terbesarnya kerana ia berjaya sampai ke puncak Carta iTunes di Amerika.

Turut menggemparkan dunia K-Pop adalah Rodnae ''Chikk'' Bell yang sebelum ini menyertai industri muzik K-pop setelah mencipta lagu buat artis terkenal di Amerika seperti Iggy Azalea, Jordin Sparks dan Jennifer Hudson.

Beliau yang dikenali sebagai Chikk pada awalnya enggan mencari rezeki di Korea Selatan dan hanya bersetuju berbuat demikian setelah ditawarkan penerbitnya yang yakin dirinya berpotensi mencapai kejayaan besar di sana.

Meskipun ini merupakan kali pertama beliau bekerjasama dengan artis asing, Chikk berjaya menghasilkan dua lagu 'hit', Overdose (EXO) dan Mr.Mr. (Girls' Generation).

''Saya pulang ke Amerika dengan dua lagu yang berada pada tangga 'Nombor Satu' dalam carta lagu. Sejak itu, saya berkunjung ke Korea Selatan sebanyak empat kali setahun,'' jelas Chikk.