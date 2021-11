GABUNGAN TIGA PENGGIAT SENI: (Dari kiri) Penggesek biola dan pengarah muzik 'Grains of Glory - The Best of Musicals', Seah Huang Yuh, penyanyi soprano, Moira Loh dan pelukis seni pasir, Lawrence Koh, memperingati kegemilangan muzikal seperti Phantom of the Opera dan Anastasia. - Foto BASE ENTERTAINMENT