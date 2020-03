KONSERT BALKONI: Di Barcelona, Sepanyol, pemuzik Alberto Gestoso (kiri) dan Alexander Lebron Torrent menghiburkan jiran tetangga yang sedang menjalani hidup suram setelah perintah berkurung dikenakan di Sepanyol. Lagu yang mereka mainkan adalah 'My Heart Will Go On' daripada filem 'Titanic' yang memberi motivasi meneruskan hidup. - Foto INSPIRA MORE