Pelakon Korea Selatan, Kim Ji-won dan Kim Su-hyun, telah menghidupkan watak pasangan yang menghadapi kesulitan mendirikan rumah tangga dan datang daripada latar belakang berbeza dalam siri drama terbaru, tvN, Queen of Tears, yang telah disiarkan pada 9 Mac, di saluran televisyen tvN.

Skrip drama ini tulisan penulis naskhah drama terkenal, Park Ji-eun, yang telah menghasilkan skrip bagi pelbagai drama ‘hit’ romantik Korea seperti My Love from the Star dan Crash Landing on You.

Di dalam 16 episod ini, Baek Hyun-woo (lakonan KimSu-hyun) adalah anak lelaki seorang pemilik pasar raya dari luar bandar. Isterinya, Hong Hae-in (lakonan Kim Ji-won), pula adalah anak perempuan sulung seorang pemilik konglomerat besar.

Siri drama itu menerokai kesukaran yang dihadapi pasangan suami isteri itu, Baek dan Hong, selepas berkahwin selama tiga tahun.

Queen of Tears menyaksikan Kim Su-hyun kembali ke kaca televisyen selepas tiga tahun. Peranan terakhir Kim adalah sebagai seoarang protagonis dalam drama tvN sebanyak 16 episod yang ditayangkan pada 2020, It’s Okay to Not Be Okay.

Kim berkata beliau telah menerima watak yang beliau belum pernah berpeluang lakonkan sebelum ini.

“Bukan sahaja ia kali pertama saya melakonkan watak sebagai pasangan yang sudah berumahtangga, tetapi ia juga kali pertama saya memainkan peranan sebagai anak menantu. Saya mahu menyelami sedalamnya watak Baek,” kata Kim Su-hyun, semasa satu sidang media yang diadakan di Guro-gu, Seoul, pada 7 Mac lalu.

“Saya mahu membuat penonton ketawa dan menangis dengan memaparkan pelbagai pesona yang dimiliki Baek, seperti kebijaksanaan dan sifatnya yang mudah kekok,” kata Kim Su-hyun.

Queen of Tears adalah kerjasama Kim Su-hyun kedua bersama penulis skrip, Park. Sebelum ini, mereka pernah bekerjasama dalam drama KBS sebanyak 12 episod, The Producer.

Episod pertama, Queen of Tears mula disiarkan di tvN pada 9 Mac.