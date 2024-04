Festival Raya AidilFEASTri 2024

Mari menyambut Lebaran bersama Taman Warisan Melayu (MHC) dalam edisi istimewa Rumah Terbuka, Festival Raya AidilFEASTri 2024, yang akan diadakan di Pusat Warisan India (IHC) buat julung-julung kalinya.

Rumah Terbuka itu, yang akan berlangsung dari 27 hingga 28 April, bertemakan makanan.

Senarai program di acara Rumah Terbuka itu padat dengan kegiatan dan pameran yang memaparkan tradisi kulinari dan amalan warisan kebudayaan berkenaan Hari Raya.

Lihat replika makanan besar yang memaparkan hidangan utama Hari Raya seperti sayur lodeh, beriani daging dan aneka jenis kuih; sertai demonstrasi memasak bersama finalis MasterChef Singapura, Cef Ilya Nur Fadhly dan ikuti bengkel membuat teh tarik bersama Tarik SG!

Edisi istimewa Rumah Terbuka ini juga menawarkan program yang menerokai pengaruh dan persamaan antara budaya Melayu dan India seperti program Rasa Warisan (Taste of Heritage): Nasi Tomato, Ayam Bakar dan Bergedel serta Soto Pani Puri bersama Chef Ilya dan Benang Perpaduan: Membongkar Tradisi Tekstil Kongsi Antara India dan Nusantara (Threads of Unity: Unravelling Shared Textile Traditions Between India and the Nusantara).

Berhibur juga dengan persembahan lagu-lagu Raya yang diiringi dengan persembahan instrumen tradisional.

Layari laman, https://malayheritagecentre.peatix.com/, untuk membuat pendaftaran bagi program berdasarkan siapa cepat, dia dapat, dan dapati program lain menerusi laman Facebook dan Instagram MHC (@malayheritage).

Tarikh: 27 dan 28 April

Waktu: Mulai 10 pagi

Tempat: Pusat Warisan India

Muzikita - Edisi Hari Raya

Sertai sambutan Lebaran di Wisma Geylang Serai melalui acara Muzikita. Pada hujung minggu ini, pengunjung bakal terhibur dengan persembahan Nobat Kota Singa dan Mansoor Quartet yang bakal memeriahkan suasana Hari Raya dengan irama dan melodi rancak. Nobat Kota Singa dan Mansoor Quartet adalah sebuah kumpulan yang mempersembahkan muzik tradisional dan asli.

Tarikh: 27 dan 28 April

Waktu: 3 hingga 4.30 petang

Tempat: Persada Budaya, Tingkat 1, Wisma Geylang Serai

Masuk percuma

ACM Adventures: Totally Turtle

Binatang apakah yang ada cangkang keras dan boleh berada di darat dan air? Kunjungi Galeri Seni Islam di Muzium Tamadun Asia dan lihat jika anda boleh mengenal pasti binatang yang dipamerkan itu. Binatang yang dimaksudkan itu adalah penyu dan anda berpeluang melihat aneka perkara menarik tentang penyu selain menikmati persembahan drama dan sesi bercerita berkenaan penyu di galeri.

Tarikh: 28 April

Waktu: 11 pagi hingga 3 petang

Masuk percuma bagi kebanyakan program di Muzium Tamadun Asia

Aksi Kucing Angkasa Kitz

Ayuh, jumpa maskot Kucing Angkasa dari NYASA bernama Kitz yang akan berkonsi kisah perjalanannya di angkasa dalam filem, Kitz the Cat’s Supermoon Adventure, di Omni-Theatre. Anda kemudian juga berpeluang mengambil gambar bersama Kitz. Layari laman web, https://www.gevme.com/scson, untuk mendapatkan tiket.

Tarikh: 27 April

Waktu: 10 pagi hingga 6 petang

Tempat: Omni-Theatre

Harga: $14