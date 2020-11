UNTUK SIHAT ATAU NAMPAK CANTIK SAHAJA?: (Dari kanan) Hos The BM Show, Cik Irma Kamarudin dan Cik Hanim Mohd Saleh membincangkan sama ada trend bersenam masa kini bersama tetamu undangan Ainon Talib dan Hatta Said dalam episod kelima musim terbaru The BM Show. - Foto BM oleh GIN TAY