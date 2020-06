PERJUANGKAN WARISAN: Kumpulan yang diasaskan oleh Som Said secara konsisten mengadakan bengkel wayang kulit kepada pelajar (sebelum sekatan langkah penularan Covid-19), bahkan telah mengenalkan seni teater klasik itu ke lebih 110 bandar di 40 negara menerusi pertandingan dan festival seni. Gambar atas diambil pada 19 Ogos tahun lalu semasa persembahan dan bengkel wayang kulit oleh Sri Warisan di pusat seni Aliwal pada 19 Ogos tahun lalu. - Foto HOW TO INK/RSCLSINK/RSCLS