Kolaborasi Uniqlo dengan Tamagotchi memaparkan salah satu peranti haiwan maya dan empat kemeja ‘T’ wanita. - Foto UNIQLO

Peragawati memakai dua kemeja ‘T’ Tamagotchi Uniqlo yang akan dilancarkan pada 15 Disember. - Foto UNIQLO

Jenama pakaian Jepun Uniqlo mengetengahkan koleksi kemeja ‘T’ Tamagotchi sebagai penghormatan kepada peranti mainan bersaiz kecil itu.

Peranti Tamagotchi pertama kali dikeluarkan di Jepun pada 1996, tetapi tidak lama kemudian menjadi trend di seluruh dunia.

Ia menempatkan haiwan peliharaan maya yang boleh dijaga oleh “pemilik” mereka semasa mereka membesar termasuk memakannya, lapor The Straits Times.

Uniqlo Singapura akan melancarkan satu koleksi empat baju-T wanita pada 15 Disember, setiap satu memaparkan watak atau logo Tamagotchi yang berbeza, dan dijual pada harga $19.90.

Reka bentuk ini diilhamkan oleh seni piksel Tamagotchi generasi pertama yang dikeluarkan pada 1990-an.

Peranti Tamagotchi sebenar juga akan dijual sebagai sebahagian daripada pelancaran dengan harga $39.90, dengan alat pegang tangan putih direka agar kelihatan seperti yang asal.

Kerjasama itu muncul ketika mainan elektronik itu kembali sebagai aksesori fesyen, dengan sesetengah pengguna memasangkannya pada beg atau pinggang mereka sebagai hiasan.

Sebuah laman web dengan permainan mini asal Uniqlo telah disediakan bagi menandakan kerjasama dan ulang tahun ke-30 haiwan peliharaan maya itu.