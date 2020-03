Anda masih boleh mengajak anak-anak berhibur dengan pelbagai kegiatan, menyanyikan lagu kanak-kanak. Antaranya:

Kalau Rasa Gembira Tepuk Tangan

(If You’re Happy and You Know It Clap Your Hands)

Kalau rasa gembira tepuk tangan (2x)

Kalau rasa gembira dan ingin menunjuknya Kalau rasa gembira tepuk tangan

Kalau rasa gembira hentak kaki (2x)

Kalau rasa gembira dan ingin menunjuknya Kalau rasa gembira hentak kaki

Kalau rasa gembira petik jari (2x)

Kalau rasa gembira dan ingin menunjuknya Kalau rasa gembira petik jari

Kalau rasa gembira pukul paha (2x)

Kalau rasa gembira dan ingin menunjuknya Kalau rasa gembira pukul paha

Kalau rasa gembira sebut HURRAY...(2x)

Kalau rasa gembira dan ingin menunjuknya Kalau rasa gembira sebut HURRAY

Kalau rasa gembira buat semua...(2x)

Kalau rasa gembira dan ingin menunjuknya Kalau rasa gembira buat semua.

Atau anda boleh mengubah liriknya (mengikut konteks hari ini) kepada:

Kalau rasa gembira cuci tangan (2x)

Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira cuci tangan

Kalau rasa gembira renggang diri (2x)

Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira, renggang diri

Kalau rasa gembira SalamMufti (2x)

Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira SalamMufti

Selamat berhibur bersama anak-anak!