Sebuah program ilmu anjuran Pembelajaran Islam Dewasa (ADIL), sebuah program pendidikan Islam bagi golongan dewasa yang dimulakan Pejabat Mufti (OOM), Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) dianjurkan baru-baru ini. Dinamakan 'Analysing Aisyah (ra): Lessons from the Life of the Mother of Believers' (Menganalisis Aisyah (ra): Pengajaran dari Kehidupan Ibu Orang-orang Mukmin) itu mengupas isteri Rasulullah, Sayidatina Aisyah. Dua asatizah tempatan - Ustazah Liyanah Musfirah dan Ustazah Nurhannah Irwan - berkongsi ilmu tentang sejarah kehidupana Aisyah ra.

SETIAP manusia tidak akan terlepas daripada ujian dan melakukan kesilapan.