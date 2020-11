BERBOHONG adalah penyakit hati. Ini adalah masalah yang meluas dan merupakan punca kepada masalah lain yang berlaku pada peringkat individu dan awam.

Ustaz Fadhlullah Daud telah membincangkan tentang implikasi berbohong dan kesannya terhadap umat kita di kuliah dalam taliannya, "Ketetapan Berbohong Dalam Islam" (The Ruling Of Lying In Islam), anjuran Masjid Al-Islah baru-baru ini.

