Sebuah program ilmu anjuran Pembelajaran Islam Dewasa (ADIL), sebuah program pendidikan Islam bagi golongan dewasa yang dimulakan Pejabat Mufti (OOM), Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) dianjurkan baru-baru ini. Dinamakan 'Analysing Aisyah (ra): Lessons from the Life of the Mother of Believers' (Menganalisis Aisyah (ra): Pengajaran dari Kehidupan Ibu Orang-orang Mukmin) itu mengupas isteri Rasulullah, Sayidatina Aisyah. Dua asatizah tempatan - Ustazah Liyanah Musfirah dan Ustazah Nurhannah Irwan - berkongsi ilmu tentang sejarah kehidupana Aisyah ra.

SEMUA orang menghormati Sayidatina Aisyah ra atas kredibiliti yang dimilikinya. Beliau akan memastikan segala fakta yang ingin disampaikan bagi seseuatu maklumat adalah tepat dan benar