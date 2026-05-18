Jenama nasi padang Indonesia, Restoran Sederhana, ambil alih ruang Pariaman
Bakal buka cawangan pertama di S’pura, ambil alih tempat Warong Nasi Pariaman yang ditutup
May 18, 2026 | 5:58 PM
Jenama nasi Padang popular dari Indonesia, Restoran Sederhana Masakan Padang, bakal membuka cawangan pertamanya di Singapura di North Bridge Road. Setakat ini, tarikh rasmi pembukaan cawangan Singapura belum diumumkan. - Foto oleh SEDERHANASG
Jenama nasi Padang popular dari Indonesia, Restoran Sederhana Masakan Padang, bakal membuka cawangan pertamanya di Singapura, mengambil alih ruang Warong Nasi Pariaman di kawasan Kampong Gelam.
Perkembangan itu diumumkan menerusi akaun Instagram rasmi mereka pada 18 Mei.
