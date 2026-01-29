Bekas ketua perisikan pertahanan M’sia didakwa terima rasuah beli tiket penerbangan untuk isteri

KUALA LUMPUR: Bekas Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan Malaysia, Datuk Mohd Razali Alias, dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 29 Januari, atas tiga tuduhan menerima suapan wang AS$20,000 (RM78,660 / $25,236) dan RM64,600 untuk tiket penerbangan ke luar negara bagi isterinya.

Datuk Mohd Razali, 60 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas ketiga-tiga tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussin.

Tuduhan pertama ialah menerima suapan wang berjumlah AS$20,000 daripada Pengarah Syarikat Intelligence PC Centre Sdn Bhd, Sheikh Ahmad Nafiq Sheikh A Rahman, 45 tahun.

Kesalahan ini didakwa berlaku di Malaysian Defence Intelligence Organisation (MDIO), Kem Kementah, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, antara Ogos dan November 2024.

Wang itu didakwa sebagai dorongan bagi beliau, selaku Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan MDIO Angkatan Tentera Malaysia (ATM), meluluskan sijil pengesahan perkhidmatan untuk pembayaran Perolehan Perkhidmatan Senggaraan dan Sokongan Sistem Pusat Operasi Pertahanan Siber (CDOC) Bahagian Staf Perisikan Pertahanan (BSPP), lapor Berita Harian Malaysia.

Bagi tuduhan kedua, Datuk Mohd Razali, sebagai Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan MDIO ATM, didakwa menerima pembayaran RM26,800 untuk tiket penerbangan pergi balik Kuala Lumpur - Malaga, Sepanyol, bagi isterinya, Datin Azarina Bakia, 59 tahun, pada 15 November 2024.

Tuduhan ketiga pula, Datuk Mohd Razali didakwa menerima RM37,800 untuk tiket penerbangan pergi balik Kuala Lumpur - Estonia bagi isterinya daripada Sheikh Ahmad Nafiq. Tertuduh mengetahui suapan ini berkait rapat dengan tugas rasminya.

Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 28 April 2025.

Hakim Suzana membenarkan Datuk Mohd Razali diikat jamin RM50,000 bagi semua tuduhan dengan seorang penjamin.

Tertuduh turut diperintah menyerah pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan pada 16 Mac ini bagi tarikh sebutan kes.

Pada 22 Januari lalu, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Tan Sri Azam Baki, berkata dua lagi pegawai kanan ATM bergelar Datuk akan didakwa atas pertuduhan rasuah.