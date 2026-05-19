BN Johor pertahan keputusan mahu tanding solo, tolak dakwaan khianat Kerajaan Perpaduan
May 19, 2026 | 2:38 PM
Ahli Majlis Kerja Tertinggi Umno, Datuk Dr Mohd Puad Zarkashi (kanan), dan Setiausaha Barisan Nasional Johor, Datuk Abdul Halim Suleiman (kiri). - Foto UMNO JOHOR
JOHOR BAHRU: Keputusan Barisan Nasional (BN) Johor untuk bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) akan datang terus dipertahankan pimpinan parti itu yang menegaskan langkah berkenaan bukan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Perpaduan.
Ahli Majlis Kerja Tertinggi Umno, Datuk Dr Mohd Puad Zarkashi, berkata kenyataan Ahli Parlimen Pulai, Encik Suhaizan Kaiat, yang menyifatkan tindakan BN Johor sebagai satu bentuk tekanan politik tidak wajar dibangkitkan.
