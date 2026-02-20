SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

DAP sidang Julai depan, tentukan kekal atau letak jawatan dalam kerajaan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Malaysia

DAP sidang Julai depan, tentukan kekal atau letak jawatan dalam kerajaan

Feb 20, 2026 | 2:00 PM

DAP sidang Julai depan, tentukan kekal atau letak jawatan dalam kerajaan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokraik (DAP) merangkap Menteri Pengangkutan Malaysia, Encik Anthony Loke.
Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokraik (DAP) merangkap Menteri Pengangkutan Malaysia, Encik Anthony Loke. - Foto fail MALAYSIAKINI

KUALA LUMPUR: Parti Tindakan Demokratik (DAP) akan mengadakan kongres khas pada 12 Julai, membolehkan perwakilan parti menentukan sama ada pemimpin mereka dalam kerajaan harus berundur.

Setiausaha Agung DAP, Encik Anthony Loke, menyifatkan kongres itu sebagai ‘referendum’ dalaman.

Beliau menegaskan, jika perwakilan memilih untuk menarik diri daripada peranan eksekutif, 40 Ahli Parlimen (AP) DAP tetap akan menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga Pilihan Raya Umum ke-16 (PRU16) akan datang.

Malaysiakini, memetik laporan Sin Chew Daily melaporkan lebih 4,000 perwakilan pusat dijangka mengundi. Ini menjadikan kongres itu yang pertama di mana persoalan politik sepenting ini diputuskan oleh dewan perwakilan tertinggi parti, bukannya hanya oleh Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) DAP.

“40 AP DAP akan memastikan kestabilan kerajaan, tetapi peranan kami dalam kerajaan, sama ada untuk terus menjadi menteri atau timbalan menteri, atau meletak jawatan daripada semua jawatan rasmi, termasuk ahli majlis tempatan dan jawatan dalam agensi berkaitan kerajaan, terpulang kepada perwakilan untuk memutuskannya.

“Kita tidak boleh mahu mentadbir tanpa menanggung beban tadbir urus. Sebaik saja kongres memutuskan untuk kekal dalam kerajaan, seluruh DAP mesti berkongsi tanggungjawab dan bertindak bersama,” katanya.

Encik Anthony berkata jika DAP memilih untuk kekal dalam kerajaan, parti mesti memikul tanggungjawab dan tekanan pentadbiran, dan tidak boleh mentadbir sambil menentang kerajaan.

Kongres kebangsaan tahunan parti itu pada asalnya dijadualkan pada September 2025, tetapi telah ditangguhkan ke Julai 2026.

Encik Loke yang merupakan Menteri Pengangkutan, dilaporkan berkata bahawa usul teras akan menentukan hala tuju parti untuk 12 hingga 18 bulan kritikal sebelum PRU16.

Beliau menjelaskan bahawa CEC sebelum ini memutuskan untuk menyertai atau meninggalkan gabungan politik mengikut perlembagaan parti, dan keputusan itu tidak pernah diundi oleh perwakilan.

Namun, keadaan semasa, terutamanya kesan Pilihan Raya Negeri (PRN) Sabah, menuntut perwakilan membuat keputusan kolektif mengenai hala tuju parti.

Pada Disember 2025, DAP berikrar untuk mendapatkan keyakinan rakyat susulan prestasi buruk parti itu dalam PRN Sabah, yang menyaksikan ia tewas dalam semua lapan kerusi ditandingi, termasuk enam yang dimenanginya sebelum ini dengan majoriti besar dalam PRN pada 2020.

Sementara itu, Encik Loke menekankan bahawa langkah DAP bukanlah ancaman kepada Datuk Anwar, kerana parti itu tidak akan menarik balik sokongannya terhadap Kerajaan Perpaduan, apatah lagi menyertai sebarang pengaturan ‘kerajaan pintu belakang’.

Laporan berkaitan
Kabinet baru Anwar percaturan politik PH jelang PRU16?Dec 19, 2025 | 6:32 PM
DAP, MCA beri amaran terhadap gabungan politik PH-BNDec 10, 2025 | 2:44 PM
Pemimpin baru terajui DAPMar 17, 2025 | 4:00 PM
Bolehkah Guan Eng kekal bertahan dalam pemilihan DAP? Jan 27, 2025 | 2:32 PM
DAPAnthony LokePOLITIK M'SIA
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg