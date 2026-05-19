Ibu tunggal di Kedah ditikam rakan lelaki, disyaki cemburu
May 19, 2026 | 2:52 PM
Ketua Polis Kedah, Datuk Adzli Abu Shah, menunjukkan kesan kecederaan pada leher mangsa di sidang media mengenai kes seorang lelaki menikam seorang ibu tunggal di leher pada 18 Mei. - Foto NSTP
ALOR SETAR (Kedah): Cemburu kerana cinta tidak dibalas disyaki motif seorang lelaki menikam leher rakan wanitanya, yang juga seorang ibu tunggal dalam kejadian di dalam sebuah kereta di hadapan restoran di Titi Gajah, Kepala Batas, Alor Setar, Kedah.
Ketua Polis Kedah, Datuk Adzli Abu Shah, berkata mangsa wanita tempatan berusia 35 tahun yang mempunyai dua anak itu, ditikam dengan satu tikaman menggunakan senjata tajam pada 9.19 malam, 17 Mei.
