Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Tan Sri Abdul Hadi Awang. - Foto FACEBOOK PARTI ISLAM SEMALAYSIA

Hubungan antara Parti Islam SeMalaysia (PAS) dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) masih boleh dipulihkan sekiranya kedua-dua pihak sedia meminggirkan segala jurang perbezaan lalu kembali menjurus kepada matlamat perjuangan asal dalam Perikatan Nasional (PN).

Penganalisis politik, Dr Ariff Aizuddin Azlan, berpandangan ketegangan itu boleh diredakan melalui pertemuan atau rapat umum barisan kepimpinan, suatu langkah mustahak untuk menetapkan semula hala tuju dan memperkukuh kesepakatan dalam gabungan tersebut.

“Saya melihat hubungan ini masih lagi boleh diselamatkan sekiranya kedua-dua pihak berjiwa besar dan mengetepikan segala permasalahan yang timbul.

“Apa yang penting ialah mereka perlu kembali kepada matlamat dan hala tuju perjuangan sebenar yang menjadi asas penubuhan PN,” katanya kepada Berita Harian (BH), mengulas ketegangan antara dua komponen utama dalam PN itu yang dilihat kian serius mutakhir ini.

Pensyarah Kanan Sains Pentadbiran dan Pengajian Dasar Universiti Teknologi Mara (UiTM) itu berkata, PAS juga perlu kekal tekal bersama Bersatu kerana kedua-dua parti telah membentuk PN yang kini berdiri dengan identiti politik dan dukungan pengundi yang kukuh.

Dr Ariff Aizuddin memberi amaran, sebarang keputusan PAS untuk beralih ke blok politik lain akan mengganggu status quo pakatan itu secara kritikal, sekali gus menyulitkan PN untuk meraih prestasi cemerlang dalam pilihan raya mendatang.

“PN ketika ini sudah mempunyai identiti politik tersendiri di mata pengundi. Jadi jika PAS memilih untuk bergerak bersama blok lain, ia boleh memberi kesan terhadap kestabilan sokongan serta prestasi gabungan itu nanti,” katanya.

Pandangan itu timbul selepas Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, dilapor akan menilai semula kerjasama dengan Bersatu, ekoran beberapa tindakan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang disifatkan melanggar “semangat setiakawan” parti komponen PN.

Tan Sri Abdul Hadi meluahkan kebimbangan terhadap tindakan Bersatu memecat dan menggantung keahlian wakil rakyat secara beramai-ramai, menyifatkan langkah itu menjejaskan kekuatan PN menjelang tempoh pilihan raya.

Beliau menegaskan bahawa pemecatan keahlian parti tidak harus dilakukan secara sembarangan, demi memelihara semangat setiakawan.

Kenyataan Tan Sri Abdul Hadi itu dipercayai merujuk kepada pemecatan mantan Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainudin, termasuk kem yang dilihat menyokong mantan Ketua Pembangkang itu secara besar-besaran pada akhir April dan awal Mei lalu.

Ahli Parlimen Marang itu turut mendedahkan bahawa PAS sudah sekian lama bersabar dengan Bersatu, yang dilihat masih kekurangan jentera parti yang mantap.

Selain itu, beliau membangkitkan isu pertukaran Menteri Besar Perlis, yang sebelum ini dipegang oleh PAS, kepada Bersatu.

Isu lain yang dipersoalkan termasuk krisis politik Negeri Sembilan, di mana Bersatu mendakwa PN sedia bekerjasama dengan Umno.

Beliau turut menyentuh penolakan Bersatu terhadap permohonan parti lain untuk menyertai PN semasa Mesyuarat Majlis Tertinggi pada 16 Mei.

Walau bagaimanapun, Biro Politik Bersatu segera menyangkal kesemua dakwaan Tan Sri Abdul Hadi melalui kenyataan penjelasan rasmi pada 24 Mei.

Pada 24 Mei, PAS mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan hala tuju masa depan dalam PN, mengambil kira laporan bahawa akar umbi Bersatu semakin cenderung kepada kumpulan ‘Reset’ pimpinan Datuk Hamzah.

Tuntutan itu disokong oleh mantan Pengerusi Bersatu Melaka, Tan Sri Abdul Rahim Thamby Chik, yang melepaskan jawatannya pada 24 Februari.

Beliau mendakwa lebih 200,000 ahli parti itu telah keluar, atau dijangka menyertai, kempen ‘Reset’ yang dikaitkan dengan Datuk Hamzah.