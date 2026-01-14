Pemegang status penduduk tetap (PR) Singapura, Long Sa Kow, 64 tahun, didenda RM9,000 ($2,850) oleh Mahkamah Majistret Kulai atas tuduhan mempamerkan nombor pendaftaran bukan milik kenderaan itu. - Foto BERITA HARIAN MALAYSIA

Pemegang status penduduk tetap (PR) Singapura, Long Sa Kow, 64 tahun, didenda RM9,000 ($2,850) oleh Mahkamah Majistret Kulai atas tuduhan mempamerkan nombor pendaftaran bukan milik kenderaan itu. - Foto BERITA HARIAN MALAYSIA

KULAI: Pemandu Volkswagen Jetta dengan nombor pendaftaran Singapura didenda RM9,000 ($2,850) pada 14 Januari, kerana mempamerkan nombor pendaftaran palsu. Dia dikesan mengisi petrol bersubsidi RON95 pada 2 Januari.

Orang Kena Saman (OKS), Long Sa Kow, 64 tahun, seorang penduduk tetap (PR) Singapura, mengaku bersalah atas tuduhan itu di Mahkamah Majistret. Jika gagal membayar denda, OKS akan dipenjara sembilan bulan.

Berdasarkan pertuduhan, Long Sa Kow, pemandu Volkswagen Jetta perak bernombor pendaftaran SLJ8967M, didakwa mengubah nombor pendaftaran kenderaan itu.

Kesalahan dilakukan di sebuah stesen minyak di Batu 2 1/4, Jalan Johor Bahru-Ayer Hitam, kira-kira 10.30 malam, 2 Januari. Dia didakwa di bawah Seksyen 108(3)(e) Akta Pengangkutan Jalan 1987, yang memperuntukkan denda hingga RM20,000 atau penjara maksimum lima tahun, atau kedua-duanya.

Peguamnya dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK), Cik Sharmaine Fairuz Mohd Zulkifli, memohon denda minimum kerana Long Sa Kow adalah pesara tanpa pendapatan tetap, menanggung isteri suri rumah dan tiga anak, dua daripadanya masih bersekolah. Beliau menegaskan ini kesalahan pertama dan OKS berjanji tidak akan mengulanginya.

Timbalan Pendakwa Raya, Cik S. Thiviya, pula memohon hukuman yang bersifat pencegahan dan pengajaran.

Fakta kes mendedahkan bahawa pada 4 Januari, Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Kulai mengesan video Facebook yang memaparkan Volkswagen Jetta perak bernombor LJ8967 mengisi RON95 di stesen minyak.

Siasatan mendapati Long Sa Kow, pemandu kenderaan bernombor pendaftaran sebenar SLJ8967M, sengaja menutup huruf ‘S’ dan ‘M’ untuk mengisi minyak bersubsidi RON95.

Terdahulu, pada 3 Januari, tular video berdurasi 1 minit 30 saat di media sosial memaparkan seorang individu merakam pemandu kenderaan bernombor Singapura sedang mengisi RON95.

Pemilik video mendakwa ia mungkin taktik baru warga Singapura menutup huruf awal dan akhir nombor pendaftaran agar kelihatan seperti kenderaan tempatan.