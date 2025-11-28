Empat sekeluarga berdepan detik cemas selepas kereta yang dinaiki dihanyut arus ketika cuba meredah laluan ditenggelami banjir di Jalan Bentong–Gua Musang, dekat Kampung Tersan, di Raub, Pahang, pada 28 November. - Foto ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Dua kediaman di Seremban, Negeri Sembilan terjejas dengan enam penduduk dipindahkan akibat tanah runtuh menyusuli ribut tropika Senyar yang melanda pada malam 27 November. - Foto JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Ribut tropika Senyar – satu fenomena yang dianggap janggal bagi Malaysia – telah meragut satu nyawa membabitkan seorang penunggang motosikal yang melanggar pokok tumbang pada awal pagi 28 November.

Mengulas tentang kes kematian itu, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM), Datuk Seri Nor Hisham Mohammad, berkata:

“Walaupun kematian itu bukan akibat langsung ribut tropika Senyar, ia jelas berpunca daripada situasi berisiko yang berlaku susulan ribut berkenaan.

“Keadaan tanah yang lembut akibat hujan berpanjangan meningkatkan risiko pokok tumbang dan tanah runtuh walaupun kelajuan angin menunjukkan pengurangan.”

Ancaman ribut tersebut telah mencetuskan pelbagai insiden, termasuk ombak besar, hujan lebat berterusan dan kejadian tanah runtuh.

Pada awalnya, ribut itu diramalkan berlarutan sehingga 29 November oleh Jabatan Meteorologi Malaysia (METMalaysia), namun dikesan melemah lebih awal pada 28 November.

Bagaimanapun, pada 28 November, ia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya di beberapa kawasan di Terengganu yang diramal berlarutan sehingga 29 November, selain tahap buruk di Pahang. Berita Harian Malaysia

Sebanyak 49 insiden pokok tumbang dilaporkan di lima negeri merangkumi Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya bermula malam 27 November hingga 8 pagi 28 November, katanya, menurut laporan Berita Harian Malaysia.

Ketua Pengarah METMalaysia, Dr Mohd Hisham Mohd Anip, dalam satu kenyataan pada 28 November pula melaporkan ribut tropika Senyar yang melemah telah diturun taraf kepada sistem cuaca tekanan rendah.

“Walaupun sistem cuaca tersebut semakin melemah, aktiviti pembentukan awan hujan masih kekal aktif dan berpotensi menyebabkan hujan lebat berterusan, angin kencang serta laut bergelora di beberapa negeri terutama Pahang dan Terengganu sehingga 29 November,” katanya.

Sementara itu, Seremban dan Port Dickson di Negeri Sembilan, adalah antara kawasan yang terjejas akibat ribut tropika itu, menyebabkan hujan lebat berterusan, angin kencang dan tanah runtuh.

Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) melaporkan enam penduduk dari dua keluarga terpaksa dipindahkan dari kediaman mereka di Taman Bukit Berlian, Seremban, akibat tanah runtuh sekitar 3.55 pagi pada 28 November.

Dalam kejadian berasingan pada 3.10 pagi, seorang lelaki warga emas berusia 61 tahun dilaporkan cedera selepas melanggar pokok tumbang berhampiran Seremban 2.

Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun dalam hantaran di Facebook memaklumkan, dua pusat pemindahan sementara (PPS) dibuka di Port Dickson bagi menempatkan 70 penduduk yang dipindahkan berikutan peningkatan paras air di beberapa kawasan.

Dalam perkembangan lain, New Straits Times melaporkan, cuaca buruk akibat ribut tropika itu telah mengakibatkan gangguan kepada 23 penerbangan masuk ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA).