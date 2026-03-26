Subsidi petrol RON95 warga M’sia bakal dipotong kepada 200 liter mulai Apr?
Mar 26, 2026 | 4:28 PM
Kuota petrol RON95 bersubsidi untuk warga Malaysia dijangka dipotong daripada 300 liter kepada 200 liter sebulan mulai April, berikutan kenaikan kos bahan api ekoran konflik Asia Barat yang berlarutan.
KUALA LUMPUR: Meskipun Putrajaya masih mengekalkan harga petrol RON95 bersubsidi pada RM1.99 ($0.64 sen) seliter, Kerajaan Perpaduan dilapor merancang mengurangkan kelayakan bulanan standard bagi petrol bersubsidi itu, selepas harga bahan api tanpa subsidi melonjak lagi ekoran konflik Asia Barat yang berterusan.
Menurut The Edge, yang memetik sumber yang tidak dinamakan, kuota bulanan 300 liter sedia ada akan dikurangkan kepada 200 liter, dengan pengumuman dijangka seawal minggu ini.
Laporan berkaitan
